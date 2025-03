"Faule Gärtner haben die schönsten Pflanzen." Das ist so ein Spruch, den Birgit Kempe gerne weitergibt. Wobei ihre Arbeit viel Fleiß verlangt. Für diese Gartensaison hat sie allein 600 Tomatensorten ausgesät. Die muss sie pflegen, umtopfen, ernten. Auch Samen züchtet sie selbst. Am 1. April feiert sie das 15-jährige Jubiläum als Tomatenexpertin, berichtet die gelernte Uhrmacherin. Mit Mitte 40 hatte sie eine zweite Lehre als Gärtnerin abgeschlossen. In diesen Jahren hat sie viel Erfahrung gesammelt, die sie gern an andere weitergibt.