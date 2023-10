Das rät die Polizei - Seien Sie vorsichtig, wenn Sie fremde Menschen im Internet, per Telefon oder über Messengerdienste um Geld oder Investitionen bitten! In Deutschland ruft keine Behörde wegen Kautionen die Bürger an.



- Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Konten!



- Familienangehörige sollten mit Älteren über die Abzocken sprechen und aufklären, wie sie sich verhalten sollen.



- Bleiben Sie misstrauisch, wenn Ihnen Unbekannte romantische Nachrichten schreiben und brechen Sie den Kontakt ab, wenn es Ihnen komisch vorkommt.