Worum geht es im Dauerstreit? - Am 7. Januar 2016 verunglückte eine Zahnärztin beim Rodeln in Oberwiesenthal. Auf einer Naturrodelbahn war sie nach eigener Aussage in ein großes Loch gefahren, gestürzt und hatte sich den Knöchel gebrochen. Sie verklagte den Pistenbetreiber auf Schmerzensgeld wegen Verletzung seiner Verkehrssicherungspflicht.

- Der Betreiber sagt: Die Rodelbahn war an diesem Tag laut Hinweisschildern gesperrt. - Stimmt nicht, sagt die Rodlerin, an diesem Tag seien viele auf der Piste rodeln gewesen.



Quelle: OLG Dresden