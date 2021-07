In Dresden dagegen wird eine Verlege-Technik genutzt, die schneller und weniger kompliziert ist. Alois Pichler ist Mitentwickler dieser Technik, die sich Nano-Trench nennt. "Durchschnittlich bauen wir 600 Meter pro Tag. Es ist so, dass in diesem Bereich die Straße nach drei, vier Stunden wieder befahrbar ist. Eine kurze halbseitige Sperre und dann letztendlich die Straße nach ein paar Stunden wieder freigeben zu können, das hat schon einen sehr großen Vorteil."

Einige Meter weiter wird zwischen den beiden Maschinen der österreichischen Firma ein biegsames Leerrohr in den Schlitz auf der Straße eingelassen. Hier können dann später die Glasfaserkabel an entsprechenden Zuleitungsöffnungen eingeführt werden. Der Schlitz selbst wird durch ein Kunstharzgemisch, welches in der zweiten Maschine produziert und von dort in den Schlitz gepresst wird, verschlossen. Dabei bildet dieser Deckel eine Einheit mit dem Straßenbelag, wie Alois Pichler, der Mitentwickler von Nano Trench erläutert. "Das Epoxidharz wird in der Viskosität angeglichen an den Asphalt. Der Asphalt bewegt sich ja grundsätzlich. Sie sehen, im Sommer ist er weicher, im Winter ist er kälter. Und von dem her musst das einfach angepasst werden."