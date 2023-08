Der Chiphersteller Globalfoundries (GF) will die Milliardenunterstützung des Bundes für den taiwanischen Weltmarktführer TSMC in Dresden nicht hinnehmen. TSMC sei mehr als zehnmal so groß, wolle in der Nachbarschaft in Konkurrenz Halbleiter produzieren - gemeinsam mit drei der größten eigenen Kunden, erklärte der zuständige Manager dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" . Der Dresdner Sprecher von Globalfoundries bestätigte das.

Globalfoundries und TSMC - wer gehört wem? Globalfoundries ist ein börsennotierter Konzern mit Fabriken in den USA, in Dresden und Singapur. Der Sitz ist in der US-Stadt Malta im Bundesstaat New York. Mehrheitseigner ist ein Staatsfonds des Emirates von Abu Dhabi. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) gilt als erste Halbleiter-Fabrik der Welt. TSMC wurde 1987 mit Unterstützung des taiwanischen Staats gegründet und hat den Sitz auch in Taiwan.

"TSMC ist mehr als zehnmal so groß wie wir, will jetzt in unserer Nachbarschaft Halbleiter produzieren, die unmittelbar mit unseren Produkten konkurrieren", sagte Saam Azar, der bei GF für Regierungs- und Rechtsangelegenheiten zuständig ist, dem "Spiegel". TSMC wolle tief in den Subventionstopf greifen. Kritik gab es dazu auch in der ARD-Talkshow "Hart aber Fair". "Ich frage mich, ob das die richtige Schwerpunktsetzung ist", sagte Johannes Vogel, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP in der ARD-Talkshow "Hart aber Fair" auf die Frage, ob TSMC mit Milliarden-Subventionen nach Deutschland gelockt werden soll.