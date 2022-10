Wer Skater und andere Freizeitsportler anlocken will, braucht moderne, öffentliche Sportanlagen. Daran fehlt es oft in Wohnsiedlungen. In Gorbitz, einem von Plattenbauten geprägten Stadtteil von Dresden, wird am 4. November ein Areal für moderne Freizeitsportarten eröffnet. Dafür hat die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG), die in Gorbitz 6.000 Wohnungen vermietet, eine Million Euro verbaut. Die Hälfte der Summe ist dabei aus Fördertöpfen des Programmes "Sozialer Zusammenhalt" geflossen.