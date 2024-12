Am Donnerstag hat der Abriss der Brücke der B101 im Süden von Großenhain im Kreis Meißen begonnen - nur einen Tag nach der Brückenprüfung. Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr wurden bei einer Sonderprüfung erhebliche Schäden festgestellt, darunter Risse und der Einsatz von Hennigsdorfer Spannstahl, der bereits beim Einsturz der Carolabrücke in Dresden eine Rolle spielte.



Die Brücke wurde am Mittwoch sofort gesperrt, da die Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet war.