Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen einen Autofahrer wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wie die Justizbehörde mitteilte, soll der 34-Jährige an einer Absperrung wegen Demonstrationen gegen den AfD-Bundesparteitag in Riesa mit seinem Auto auf Polizisten zugefahren sein.

Bildrechte: EHL Media