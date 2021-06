Die Dresdner Staatsanwaltschaft hat gegen einen 33 Jahre alten Mann Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, wird dem Beschuldigten vorgeworfen, einen Kollegen mit einem Gabelstapler fahrlässig getötet zu haben. Der Mann sei im März vergangenen Jahres mit dem Fahrzeug mit der Gabel voraus auf das Werksgelände eines Stahlwerks in Riesa gefahren. Dabei habe er die Verkehrsregeln missachtet und soll einen vor ihm laufenden 20-Jährigen von hinten so angefahren haben, dass der Geschädigte stürzte und vom Gabelstapler überrollt wurde. Der junge Mann erlag am folgenden Tag im Krankenhaus seinen Verletzungen.