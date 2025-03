Wegen Bauarbeiten Geänderter Fahrplan für RE 50 zwischen Dresden und Leipzig bis Juni

Ab Montag kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Dresden und Leipzig erneut zu Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr. Grund dafür ist ein neuer Bauabschnitt auf der Strecke, wie die Bahn mitteilte. Demnach wird der Abschnitt Zeithain-Leckwitz in den kommenden Monaten modernisiert. Vom 10. März bis zum 6. Juni 2025 müssen sich Fahrgäste demnach auf Umleitungen, Ersatzverkehr oder geänderte Fahrpläne einstellen.

Von den Änderungen betroffen sind hauptsächlich Pendler und Reisende des Regionalexpress RE50 zwischen Dresden und Leipzig. Diese wird montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 16 Uhr zwischen Dresden-Neustadt und Riesa ohne Halt umgeleitet. Dadurch entfallen die Halte in Glaubitz und Nünchritz. Für Fahrgäste von und nach Glaubitz wird ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Riesa, Glaubitz, Nünchritz und Großenhain Cottbuser Bahnhof eingerichtet. In Großenhain besteht Anschluss an die Züge der Linien RE 15, RE 18 und RB 31 nach Dresden.