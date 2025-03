Von den Änderungen betroffen sind Pendler und Reisende des stark genutzten Regionalexpress RE50 zwischen Dresden und Leipzig. Diese wird montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 16 Uhr zwischen Dresden-Neustadt und Riesa ohne Halt umgeleitet. Dadurch entfallen in dieser Zeit die Halte in Coswig, Weinböhla, Niederau, Priestewitz, Glaubitz und am Chemie-Standort Nünchritz.



Für Fahrgäste wird ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Riesa, Glaubitz, Nünchritz und Großenhain Cottbuser Bahnhof eingerichtet. In Großenhain besteht Anschluss an die Züge der Linien RE15, RE18 und RB31 von und nach Dresden-Neustadt. Diese Züge halten auch in Priestewitz, Weinböhla und Coswig. Niederau wird nur von der RB31 und Regionalbussen bedient.

Bildrechte: Deutsche Bahn AG/Pablo Castagnola