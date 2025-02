Im Alltag beobachtet Schumann immer wieder, dass viele Einheimische Schleichwege fahren. Die Nebenstrecken seien auch gut ausgebaut, aber weiß, wie lange noch? "An die offiziellen Umleitungen halten sich nicht so viele."

Das hat auch die Leiterin des Kinderhauses "Kunterbunt" in Priestewitz, Lisa Weckwerth, festgestellt. Sie wünscht sich mehr Polizeikontrollen. Denn: "Kaum einer hält sich an die 30er-Zone. Dabei gilt die bei uns vor der Schule und dem Kinderhaus schon immer tagsüber".

Im Grunde sei die Bus-Umleitung in Priestewitz ein Sicherheitsvorteil für die Kinder: Denn die Busse fahren nicht mehr an die Haltestelle an der Bundesstraße, sondern biegen ab und halten direkt vor den beiden Einrichtungen. Die Kinder müssten die Hauptstraße nicht mehr überqueren. "Aber jetzt fährt hier wirklich alles durch und wir haben sehr viel mehr Verkehr vor der Haustür. Daher ist die Umleitung doch ein Nachteil für uns." Oder wie es eine Priestewitzerin in dem Moment formuliert, als ein Gülle-Traktor vorbeifährt: "Das ist alles Mist für uns Anwohner."