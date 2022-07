Großeinsatz Erneutes Feuer in Gohrischheide bei Zeithain offenbar Brandstiftung

In der Gohrischheide bei Zeithain hat es am Sonntag erneut gebrannt. Es wird erneut wegen Brandstiftung ermittelt. 9.000 Quadratmeter standen dieses Mal in Flammen, nachdem in der Vorwoche knapp 800 Hektar brannten. Die Feuerwehr konnte die Flammen in einem Privatwald dieses Mal schnell löschen, sagte der Chef der Feuerwehr Zeithain, Matthias Heydel, am Sonntagabend. Wegen möglicher Glutnester werde das Gebiet weiterhin überwacht. Zum Sachschaden liegen noch keine Angaben vor. Bei dem Großbrand Ende Juni brannten länderübergreifend Wald- und Heideflächen in der Gohrischheiede in Brandenburg und Sachsen. Mit Spitzhacken hoben Feuerwehrleute Glutnester aus. Bildrechte: dpa

Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Dresden teilten am Montag mit, dass mittlerweile wegen des Verdachts einer erneuten Brandstiftung ermittelt wird. Nach jetzigem Stand der Behörden haben unbekannte Brandstifter am Sonntagnachmittag an mindestens zwei Stellen Feuer gelegt. Die Tatorte befinden sich am Waldweg in Gröditz.

Polizei gründet Ermittlungsgruppe "Heide"

Da die Polizei beim Großbrand Ende Juni 2022 in der Gohrischheide ebenfalls von Brandstiftung ausgeht, wurde in Meißen die Ermittlungsgruppe "Heide" eingesetzt. Nach Angaben der Polizei sind bisher vier Hinweise eingegangen, die zurzeit ausgewertet werden. Gegenwärtig prüfen die Ermittler auch, ob ein Zusammenhang zwischen den Straftaten besteht. Die sechs Kriminalisten haben die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung gebeten.

Aufruf der Polizei Konkret werden Zeugen gesucht, die zu den Brandstiftungen in der Gohrischheide am 23. und 25. Juni, sowie am 3. Juli Hinweise geben können.



Die Polizei hat zwei konkrete Fragen:

1.) Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Brandstiftung am 3. Juli gemacht?



2.) Wer hat verdächtige Personen in der Nähe des Waldweges in Gröditz gesehen?



Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.





Brandstiftungen während der Löscharbeiten

Die Ermittlungen zu den Brandstiftungen im Juni In der Gohrischheide laufen bereits. Unbekannte Täter sollen am 23. Juni an mindestens vier Stellen im Landschaftsschutzgebiet Heide- und Forstflächen in Brand gesetzt haben. Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden teilten am Freitag mit, dass selbst während der Löscharbeiten zwei weitere Brände gelegt wurden.

13,5 Millionen Euro Schaden durch Großbrand