Waldbrand in der Gohrischheide vollständig gelöscht

Der Waldbrand in der Gohrischheide ist vollständig gelöscht. Der Einsatz in dem munitionsbelasteten Gebiet gestaltete sich schwierig. Die Einsatzkräfte benötigten zweieinhalb Wochen, um auch die letzen Glutnester des Feuers an der Landesgrenze von Sachsen und Brandenburg zu ersticken.