Zu dem Konzert in Riesa werden bis zu 6.000 Roland-Kaiser-Fans erwartet. Es dürfte damit das größte Hallenkonzert seit Beginn der Corona-Pandemie in Sachsen werden. Semmelmann betonte, als Veranstalter werde er sich selbstverständlich an die behördlichen Auflagen halten. Roland Kaiser selbst hat sich im Sommer gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und Künstlern für Impfungen ausgesprochen. "Es ist mir ein Anliegen, dass jeder, der sich impfen lassen kann, dies unbedingt tun sollte", so Roland Kaiser.



Roland Kaiser hat in Sachsen eine große Fangemeinde. Seine Kaisermania-Konzerte am Elbufer haben bis vor Corona Tausende alljährlich nach Dresden gelockt. In den vergangenen beiden Sommern mussten die Konzerte wegen der Pandemie ausfallen.