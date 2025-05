Der Deutsche Werberat hat einen Handwerksbetrieb in Sachsen gerügt, der durch sexistische und diskriminierende Darstellung in seiner Werbung negativ aufgefallen ist. Frauen würden darin in herabwürdigender Weise als "bloßer Blickfang" ohne Bezug zur beworbenen Dienstleistung dargestellt, teilte der Werberat mit.

Bildrechte: Deutscher Werberat/Beschwerdeführer