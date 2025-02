Der Geflügelhof in Großenhain verrringert aktuell die Auslieferung von Eiern. Christian Riedel produziert seit 34 Jahren Eier und Geflügel in Großenhain, aber so eine Situation sei noch nicht da gewesen, erzählt er MDR SACHSEN.



Wegen der Vogelgrippe in Polen sei die Lage am Markt angespannt: Eier seien knapp und gefragt wie nie zuvor. Damit für Ostern genügend Eier vorhanden sind, werde daher momentan genau geplant, wieviel Eier derzeit ausgeliefert werden können.