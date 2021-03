Den Betrieb der Elbfähren in Strehla und Riesa übernimmt ab jetzt die Meißner Verkehrsgesellschaft (VGM). Dafür fand am Dienstagnachmittag die offizielle Vertragsunterzeichnung der beteiligten Gemeinden und des Landkreises Meißen statt. Der Kreis verfolgt ein neues Fährkonzept und plant den Kauf von Elektrofähren.

Die Betreibergesellschaft VGM hat bereits die anderen Fähren unter Vertrag, die es im Landkreis noch gibt: die Fähren in Niederlommatzsch und Coswig. Die Personenfähre "Nixe" in Strehla soll am 1. April in die neue Saison starten. Auf allen Fähren im Kreis Meißen sollen dann einheitliche Fahrpreise gelten. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.