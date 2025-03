Elbland Kunsthalle Riesa: Verein eröffnet neuen Ort für Kunst und Begegnung

29. März 2025, 03:00 Uhr

Stahl, Zündhölzer oder Nudeln, dafür war Riesa zu DDR-Zeiten bekannt. Jetzt will ein Verein die Stadt in Sachsen mit Kultur beleben. Am Samstag eröffnet die Elbland Kunsthalle im Heizhaus der ehemaligen Muskator-Werke. In der ersten Ausstellung sind unter dem Titel "WIeDERHALL" Malerei, Skulptur und Mixed Media-Werke von internationalen Künstlerinnen sowie Meisterschülern der Dresdner Hochschule zu sehen. Der MUSKATOR e.V. rettete das denkmalgeschützte Objekt vor dem Abriss und hat viel vor.