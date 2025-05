Werksleiter Uwe Reinecke sagt, was er zur Senkung der Energiepreise im Koalitionsvertrag gelesen habe, gefalle ihm gut: "Jetzt müssen auch Taten erfolgen. Das heißt: Es reicht nicht nur zu sagen: Wir wollen die Netzentgelte reduzieren, wir wollen die Strompreiskompensation verlängern, wir wollen einen Industriestrompreis, wir wollen die Stromsteuer minimieren. Jetzt kommt es darauf an, dass es auch Taten geben wird."

In einem Punkt hat die Politik schon gehandelt. Das im März beschlossene Sondervermögen, finanziert aus 500 Milliarden Euro neuen Staatsschulden, soll vor allem in Infrastruktur fließen – in Brücken oder auch Schulen. Es ist ein Konjunkturprogramm für die Bauindustrie. Und die braucht Baustahl – zum Beispiel aus Riesa.