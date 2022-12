Hintergrund: Flugplatz war Sperrzone Fast 90 Jahre lang war der Flugplatz Großenhain bei Dresden eine militärische Sperrzone. Im deutschen Kaiserreich, während der NS-Zeit und in der DDR hieß es hier: "Zutritt streng verboten. Von der Schusswaffe wird Gebrauch gemacht".



Im Frühjahr 1914 hoben in Großenhain die ersten Maschinen ab. Von Anfang an starteten Militärflieger auf dem streng bewachten Areal. Bereits während des ersten Weltkrieges wurden hier Jadgpiloten ausgebildet sowie "Beobachter", die zu bombardierende Gebiete fotografieren sollten. In den ersten sechs Jahren des Bestehens starben hier allerdings 90 der jungen Flugschüler. MDR-Reihe "Historische Orte und Ereignisse in Mitteldeutschland"