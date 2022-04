Im sächsischen Landwirtschaftsministerium ist man über die Sorgen der Geflügelwirtschaft informiert, hieß es. "Für die Umsetzung des Öko-Rechts sind in Deutschland die Ökobehörden der Länder zuständig", so ein Sprecher. In Sachsen sei dies das dem Ministerium unterstellte Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Zur Koordinierung eines einheitlichen Vorgehens gebe es die Länderarbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (LÖK), in der ein Vertreter des zuständigen Länderministeriums mitarbeitet. Für die Genehmigung einer fünfprozentigen Beimischung von nichtökologischen Eiweißfuttermitteln fehle seit Jahresbeginn jedoch die Rechtsgrundlage. Ungeachtet dessen arbeiteten LÖK, aber auch EU-Kommission "an pragmatischen Ausnahmemöglichkeiten", so der Ministeriumsprecher.