Nach dem Fund zweier Leichen in einem Güllebecken in Gröditz bei Dresden ist nun die Identität der beiden Toten klar. Wie die Dresdner Staatsanwaltschaft mitteilte, handelt es sich bei den Verstorbenen um einen 67-jährigen Mann und eine 64-jährige Frau aus dem benachbarten Ortsteil Nauwalde. Die Beiden hätten in einer Lebensgemeinschaft gelebt.