"Es wird ein Riesenmonster in Riesa, was in Gröba dann steht. Und um so höher ich Lärm verbreite, so wie das der Hafen plant, um so mehr habe ich auch verschiedene Gebiete, die dann betroffen sind, die das hören. So wie der Terminal geplant ist, soll er ja übers Wasser ragen. Dann kann ich an der Seite keinen Lärmschutz anbringen", kritisiert Jan Niederleig vom Naturschutzverband BUND.