In Sachsen werden mehr Eier ökologisch erzeugt, dennoch liegt der Freistaat im Bundesvergleich weiter deutlich unter dem Durchschnitt. Das hat eine Auswertung des Statistischen Landesamtes ergeben. Demnach wurden im vorigen Jahr gut 56 Millionen Eier ökologisch erzeugt. Das entspricht einem Anteil von 6,1 Prozent aller Eier aus sächsischen Betrieben. Im Jahr davor waren es 4,3 Prozent beziehungsweise 39,2 Millionen Eier. Zum Vergleich: Bundesweit stammen inzwischen 13 Prozent der Eier von Hennen aus ökologischer Haltung.

Absolut dominierend bleibt in Sachsen die Bodenhaltung. Knapp 85 Prozent der Eier, gut 781 Millionen Stück, stammten voriges Jahr aus Bodenhaltung. Bundesweit kamen dagegen nur knapp 62 Prozent der Eier aus dieser Haltungsform. Der Freilandanteil lag in Sachsen unverändert bei neun Prozent. Die Statistiker erfassen für diese Auswertung Betriebe mit 3.000 Legehennenplätzen und mehr.

Haltungsarten 0 - steht auf dem Hühnerei für ökologische Erzeugung: Die Tiere haben mehr Platz im Stall (sechs Hühner pro Quadratmeter) und eine Auslauffläche im Freien. Auch das Futter wird teils ökologisch angebaut. 1 - steht für Freilandhaltung: Die Tiere haben neben dem Stallplatz (neun Hühner pro Quadratmeter) eine Auslauffläche im Freien. 2 - steht für Bodenhaltung: Die Tiere leben ausschließlich im Stall (neun Hühner pro Quadratmeter). 3 - steht für Käfighaltung: Bis zu 60 Hennen leben in Käfigen mit Platz für 12,5 Tieren pro Quadratmeter.

Der Geschäftsführer des Geflügelhofs Großenhain, Alexander Riedel, erklärt die Situation in Sachsen mit langen Genehmigungsverfahren und einem relativ großen Landbedarf für Bio-Eier. Zudem sei der Markt dafür nach wie vor relativ klein. Für den Bau eines Hühnerstalls seien zahlreiche Genehmigungen nötig, fünf Jahre müsse man dafür rechnen, sagte Riedel. Die meisten Hühnerställe in Sachsen stammten zudem aus DDR-Zeiten. Sie seien von Käfig- auf Bodenhaltung umgebaut worden. Die Landfläche, die für Freiland- oder Öko-Haltung nötig sei, gebe es rund um diese Ställe meist gar nicht.

Alexander Riedel, Geschäftsführer des Geflügelhofs in Großenhain, sorgt sich wegen der steigenden Futterpreise. Bildrechte: dpa

Alexander Riedel führt die Geschäfte in Großenhain zusammen mit seinem Vater Christian, der zugleich Chef des sächsischen Geflügelwirtschaftsverbandes ist. Sie halten rund 100.000 Hühner, davon 15 Prozent in Bio-Haltung, zehn Prozent in Bodenhaltung und die restlichen im Freiland.