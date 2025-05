Im Gang der 3. Grundschule in Riesa-Weida wird es still. Die Schülerinnen und Schüler gehen zur Seite, denn Schulassistentin Antje Helbig und ihr dunkelbrauner Labrador Brokkoli sind unterwegs. Brokkoli ist ein Therapiebegleithund und drei Tage in der Woche an Helbigs Seite im Einsatz. Die Schulassistentin und gelernte Ergotherapeutin nimmt den Hund mit in die Leseförderung oder in die Nachhilfe.