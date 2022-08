Die neue Eisenbahnüberführung am sogenannten Weg zur Hölle bei Weißig in der Gemeinde Nünchritz wurde neben der alten Brücke errichtet. Ab dem 29. August wird sie mit Hilfe hydraulischer Pressen auf einer Verschub-Bahn an die Stelle der abgerissenen Alt-Brücke gerückt. Bildrechte: Deutsche Bahn AG