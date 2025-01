Zudem bezog sich die Kritik an der Einsatztaktik bei Demonstrationszügen am Morgen und am frühen Nachmittag des Sonnabends, wo mehrere hundert Demonstranten erst mehr als eine Stunde aufgehalten worden und dann von Polizisten bedrängt worden sein sollen. Die Sprecherin des Klimagerechtigkeitsbündnisses, Charly Dietz, sprach von einem "zweistündigen Demo-Kessel" an der Pausitzer Straße/Breitscheidstraße.

Augenzeugen und Beobachter über Panik im "Demo-Kessel"

Eine Augenzeugin aus Leipzig (Anmerk. der Red.: Name ist der Red. bekannt) schildert das Vorgehen der Beamten am Samstagnachmittag nach mehreren Aufrufen an die Demonstranten, so: "Inzwischen ist völlig Panik ausgebrochen. Menschen schieben und drücken in alle Richtung, um den Attacken der Polizei zu entgehen. Manche fallen hin, ohne dass ihnen jemand aufhelfen könnte, weil alle damit nur damit beschäftigt sind, selbst stehen zu bleiben. Über einiger diese hingefallenen Menschen stolpern die Polizisten und Polizistinnen innen sogar. Halb auf ihnen liegend, prügeln sie weiter auf am Boden liegende Personen ein."

Die Landtagsabgeordnet der Linken, Juliane Nagel, war auch als parlamentarische Beobachterin in Riesa. Sie bestätigt den Augenzeugen-Bericht: "Im Tagesverlauf wurden immer wieder genehmigte Versammlungen von der Polizei am Laufen gehindert, es kam auch zu unverhältnismäßigen und gewaltsamen Handlungen der Polizei."

Sie habe "das brutale Vorgehen der Polizei gegen Demonstrierende am frühen Nachmittag in der Breitscheidstraße beobachten können. Mehrere hundert Menschen, die zur Hauptkundgebung vor der WT-Arena gelangen wollten, wurden dort auch von Beamten der sächsischen Polizei geschoben oder getreten, so dass Menschen zu Boden fielen und Panik bekamen". Nagel kündigt an, dass die Landtagsfraktion "die Fälle des unverhältnismäßigen Polizeihandelns und von Polizeigewalt" aufarbeiten lassen werde.

Polizeisprecher: Einsatz "dynamischer Lage angepasst"

Auf Nachfrage von MDR SACHSEN sagt Polizeisprecher Thomas Geithner: "Es ist sicherlich nicht jeder Aufzug so komplett durchgelaufen, wie sich das die Anmelder gewünscht haben." Das Einsatzkonzept sei insofern aufgegangen, dass die Polizei ihre Ziele erreicht habe: Den AfD-Parteitag stattfinden zu lassen und Proteste in Sicht- und Hörweite zu ermöglichen. Weil mehr als die angemeldeten 10.000 Menschen zum Gegenprotest gekommen seien - die Initiatoren des Bündnisses "widersetzen" hatten von 15.000 Menschen gesprochen - habe die Polizei auf die "dynamische Lage" auch die Entscheidungen für den Einsatz anpassen müssen.

Polizei zu Grundrechtseinschränkungen

Dass Demo-Züge "gestoppt" wurden, bestätigte Geithner. "Das Grundrecht wurde gewährt, es wurde allerdings eingeschränkt, weil sie eine Zeit lang nicht laufen konnten, aber ihre Meinungsäußerungen waren möglich und das Versammeln war möglich." Und weiter: "Verletzte auf Seiten der Veranstaltungsteilnehmer sind uns im Moment keine bekannt geworden". Während des Einsatzes am Sonnabend seien sechs Polizeibeamte leicht verletzt worden.

Innenminister: "Mehrfach unmittelbarer Zwang" angewendet

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sagte am Samstag: "Einzelne Situationen des Protests heute in Riesa haben konsequente Polizeieinsätze erforderlich gemacht, bei denen die Polizei mehrfach unmittelbaren Zwang anwenden musste. Es gab verschiedene Gemengelagen und hitzige Situationen, in denen die Polizei mit robustem Handeln Ordnung durchgesetzt hat."