In einem Ortsteil von Gröditz im Landkreis Meißen sind zwei Tote in einem Güllebecken entdeckt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Fundort befindet sich demnach im Ortsteil Spansberg nahe der Landesgrenze zu Brandenburg. Dort seien am Montagnachmittag die Leichen einer Frau und eines Mannes gefunden worden. Die Identität beider Personen und die Umstände ihres Todes seien noch unklar.



Es handele sich aber nicht um Mitarbeiter dieses Betriebes, sagte ein Polizeisprecher. Im Unternehmen werde niemand vermisst.