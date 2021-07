Der Produzent von medizinischem Cannabis, Demecan, feiert am Donnerstagvormittag an seinem Standort in Ebersbach Richtfest. Ursprünglich sollte es bereits im vergangenen Jahr stattfinden, musste coronabedingt jedoch verschoben werden.

In dem ehemaligen Schlachthof im Landkreis Meißen war das Startup zunächst Mieter, bevor es das Objekt 2020 selbst kaufte. Aufgrund der hohen gesetzlichen Sicherheitsauflagen sei die bestehende Bausubstanz vorteilhaft gewesen. Laut der Firma braucht man für die Produktion Wände aus 24 Zentimeter dickem Stahlbeton, vergleichbar mit Tresorwänden in einer Bank. In dem Gebäude in Ebersbach habe es schon derartig dicke Wände gegeben, so dass man nur noch an einigen Stelle welche einziehen musste. Die Sicherheitsvorkehrungen gingen dabei auch im Dachbereich weiter. So wäre beispielsweise ein verglastes Dach, um Sonnenstrahlen hineinzulassen, nicht erlaubt, hieß es.