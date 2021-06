In aller Kürze: Was ist passiert? Die Landkreisverwaltung Meißen ließ im Frühjahr 2019 bei Großenhain ein Breitbandkabel verlegen. Der bestehende kleine Waldweg im Naturschutzgebiet Röderauwald Zabeltitz wurde in gleichem Zuge ausgebaut. Dabei wurden laut Nabu 30-40 Zentimeter Materialien aufgeschüttet, die nicht in den Wald gehören. Die Schotterschicht bestehe aus Grauwacke, die mir einer Porphyrspilttschicht verdichten worden sei. Im März 2021 reichte Nabu Klage ein beim Verwaltungsgericht Dresden. Anfang Juni legten die Naturschützer eine Klagebegründung beim Gericht vor.