Doch die Betreuung der Kinder und Jugendlichen sei an der absoluten Belastungsgrenze, sagt der Hortleiter. Deswegen hat er zusammen mit der Stadt Riesa und weiteren Bildungseinrichtungen einen Hilferuf an Politikerinnen und Politiker der Landes- und Bundespolitik adressiert. Sie fordern: den Betreuungsschlüssel in Schulen, Kitas und Horten anpassen und die Wartezeiten für Deutschkurse verkürzen.

Sprach-Barrieren verursachen Mehraufwand

Im DRK-Hort "Regenbogen" betreuen aktuell zwölf Erzieherinnen und Erzieher die Hortgruppen mit jeweils 20 Kindern, erklärt Hortleiter Pätzold. Mehrlas jedes dritte Kind spreche mittlerweile kein deutsch. Da falle die Kommunikation im Alltag schwer, Konflikte seien nicht lösbar. "Ob das nun kulturelle oder familiäre Konflikte sind. Das ist mit einer Person in einer Gruppe von 20 Kindern nicht mehr aufzufangen" , verdeutlicht Pätzold. Arvid Pätzold ist Leiter des DRK-Hortes "Regenbogen" in Riesa. Bildrechte: DRK Kreisverband Riesa e.V.

Was ich früher in zwei Stunden erledigen konnte, weil man auf einem Sprachniveau war, dauert jetzt bis zu sieben Stunden. Arvid Pätzold Leiter des DRK-Hortes "Regenbogen" in Riesa

Da helfe auch kein Übersetzungsgerät mehr, findet Pätzold und nennt ein Alltagsbeispiel: Für ein Gespräch mit deutschsprachigen Eltern brauche der Hortleiter etwa fünf Minuten, mit einem nichtdeutschsprachigen Elternteil oft eine halbe Stunde. Es fehle nicht nur Personal, um auf die Kinder individuell einzugehen, sondern auch die Zeit "Was ich früher in zwei Stunden erledigen konnte, weil man auf einem Sprachniveau war, dauert jetzt bis zu sieben Stunden."

Personalschlüssel überdenken

Dem DRK-Hort sei zur Abhilfe ein Dolmetscherbüro zugewiesen worden. Das ist für Petzold aber keine Lösung: "Das Büro kostet in der ersten Stunde 75 Euro. Das können sich weder wir als freier Träger, noch die Eltern leisten." Für jedes nicht deutschsprachige Kind müsste es laut Pätzold einen anderen Personalschlüssel geben. Außerdem sollte der Mehraufwand auch für die Elterngespräche berücksichtigt werden. Im DRK-Hort "Regenbogen" haben von den 200 betreuten Kindern mehr als 50 einen Migrationshintergrund. Bildrechte: Arvid Pätzold

Schulen und Kitas melden Engpässe

Mit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine sei auch die Zahl der Geflüchteten in Riesa deutlich gestiegen, weiß Riesas Ordnungsbürgermeisterin Kerstin Köhler. Demnach stieg die Anzahl der Asylbewerber in Riesa in diesem Januar im Vergleich zum vergangenen Jahr um mehr als ein Drittel auf nunmehr 627 Geflüchtete. Hinzu kämen noch 530 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Kerstin Köhler ist Bürgermeisterin für Finanzen Ordnung und Bildung der Stadt Riesa. Bildrechte: Stadt Riesa Wir können hier das Personal nicht alleine stehen lassen. Wir müssen im Rahmen unserer Möglichkeiten Unterstützung anbieten. Kerstin Köhler Ordnungsbürgermeisterin der Stadt Riesa

Der DRK-Hort "Regenbogen" steht mit seinem Hilferuf nicht alleine, sagt Köhler. Weitere Schulen und Kitas hätten sich mit ähnlichen Problemen in den vergangenen Monaten gemeldet. Deswegen hatte die Stadt zusammen mit den betroffenen Einrichtungen den Hilferuf an die Landes- und Bundesregierung formuliert, so Köhler: "Wir können hier das Personal nicht alleine stehen lassen. Wir müssen im Rahmen unserer Möglichkeiten Unterstützung anbieten."

Mehr Personal von Bund und Land gefordert

Riesa und der Landkreis Meißen könnten begrenzt helfen, sagt Ordnungsbürgermeisterin Köhler. Es fehle Geld für zusätzliches Personal: "Unsere Finanzausstattung ist gleich geblieben. Da gab es keine zusätzlichen Mittel. Es muss deswegen sehr viel über das Ehrenamt organisiert werden." Ein Tropfen auf den heißen Stein seien da die Übersetzungsgeräte, die die Stadt Riesa auf eigene Kosten gekauft hat. Vielmehr sieht Köhler den Freistaat und Berlin in der Verantwortung: "Hier geht der Hilferuf an das Land und den Bund die Personalschlüssel zu verbessern sowie niederschwelligere Zugungsvoraussetzungen für Betreuer zu schaffen."

Lange Warteliste für Deutschkurse

Auch in der Volkshochschule Riesa (VHS) ist die Personaldecke auf Kante genäht. Dort stemmt Tina Uhlemann zusammen mit einer weiteren Kollegin die Deutsch- und Integrationskurse. Die Warteliste für ihre Deutschkurse sei lang, sagt Uhlemann. Mehr als 100 Interessenten warteten teilweise schon mehr als ein Jahr auf einen Sprachkurs. Vor einem Jahr sah das laut Uhlemann noch ganz anders aus: "Vor März 2022 hatte ich teilweise Monate auf einen neuen Kurs warten müssen, weil die Teilnehmer nicht zustande kamen." Tina Uhlemann leitet mehrere Deutsch- und Integrationskurse an der Volkshochschule Riesa. Bildrechte: Volkshochschule Landkreis Meißen

Die Menschen können sonst keine Ausbildung anfangen und keinen Beruf ausführen, weil es immer die Sprachbarriere gibt. Tina Uhlemann Leiterin mehrerer Deutsch- und Integrationskurse an der Volkshochschule Riesa

Dabei sei es wichtig, dass die Geflüchteten schnell die deutsche Sprache erlernen, sagt Uhlemann. "Die Menschen können sonst keine Ausbildung anfangen und keinen Beruf ausführen, weil es immer die Sprachbarriere gibt", erklärt die Integrationspädagogin. Ein Problem sieht Uhlemann in der Lehrkräftezulassung für Integrationskurse. Die Zugangsvoraussetzungen seien zu hoch, denn potentielle Dozenten müssten neben einem Hochschulstudium auch 500 Stunden Praxiserfahrung im Unterrichten von Deutsch als Fremdsprache mitbringen. Dabei könnten Seiteneinsteiger den Stau bei den Deutschkursen entlasten helfen, meint Köhler. Durch Online-Unterricht könnte Geflüchteten zusätzliche Deutschkurse angeboten werden.

Zusätzliche Hilfe dringend erforderlich