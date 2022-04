Traditionen und Bräuche Ausflugsziel Ostern 2022: Osterbrunnentour rund um Hirschstein

Hauptinhalt

In der Gemeinde Hirschstein in der Lommatzscher Pflege werden am Tag vor Gründonnerstag die Osterbrunnen in den verschiedenen Ortsteilen eingeweiht. Bürgermeister Conrad Seifert (CDU) ist stolz: "Da sind bis zu 1.000 Eier an einem Brunnen verbaut." Wer zählen möchte - Besucher sind willkommen.