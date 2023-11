6 Monate kein Lohn Heimaufsicht bereitet Räumung des Pflegeheims in Riesa vor

Ein Mitarbeiter des Heims, der namentlich nicht genannt werden will, bestätigte MDR SACHSEN, dass die Heimleitung für Donnerstag die Noträumung der Pflegeeinrichtung vorbereite. Die ersten Bewohner seien auch schon ausgezogen oder stünden unmittelbar davor.

"Die Stimmung der Mitarbeiter ist am Tiefpunkt", sagte der Pfleger. Emotional sei das für alle Beschäftigten sehr belastend. Um seine Zukunft sorge er sich dagegen weniger: "Kommt es zur Räumung des Heims, kann ich bereits am 1. Dezember in einer anderen Pflegeeinrichtung mit der Arbeit beginnen."