6 Monate kein Lohn Landesarbeitsagentur schaltet sich in Dilemma um Pflegeheim in Riesa ein

Die mehr als 20 Beschäftigten des Pflegeheimes Primavita in Riesa warten weiter auf ihre Löhne und Gehälter. Am Donnerstag hat sich nun der Chef der Landesarbeitsagentur eigeschaltet. Klaus-Peter Hansen sagte MDR SACHSEN, er lasse jetzt klären, wie die Arbeitsagentur den betroffenen Beschäftigten helfen könne, an das ausstehende Geld und neue Arbeit zu kommen.