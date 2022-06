In Riesa haben sich Hunderte Demonstranten eingefunden, um gegen den AfD-Bundesparteitag zu demonstrieren, der in der Stadt bis Sonntag abgehalten wird. Wie das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" mitteilte, zieht die Kundgebung durch die Riesaer Innenstadt bis zur SachsenArena. Dort findet am Mittag eine Zwischenkundgebung statt, auf der zahlreiche Reden zu hören sind. Unter anderem sprechen der sächsische DGB-Vorsitzende Markus Schlimmbach, die Grünen-Landesvorsitzende Marie Müser und Markus Zwilling von Attac Deutschland. Nach der Kundgebung geht es weiter Richtung Rathaus, wo erneut eine Versammlung abgehalten wird, bevor dann die Demonstration am Bahnhof wieder endet.