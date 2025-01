Die AfD will in Riesa an diesem Wochenende ihr Wahlprogramm zur vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar beschließen. Es ist der dritte Parteitag der AfD in der Stadt.



Parteichefin Alice Weidel soll offiziell zur Kanzlerkandidatin gewählt werden. Nach Angaben der Partei Anfang Dezember war Weidel sowohl im Bundesvorstand als auch in den Landesverbänden einstimmig als Kandidatin angenommen worden.