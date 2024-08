In Riesa haben Beamte des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) vier Gebäude durchsucht. Dabei seien viele Dokumente und Speichermedien sichergestellt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Hintergrund sind Ermittlungen gegen drei Deutsche im Alter zwischen 58 und 78 Jahren. Sie stehen im Verdacht des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Auch in Koblenz in Rheinland-Pfalz war ein Gebäude durchsucht worden.