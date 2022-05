Polizei "Reichsbürger" provozieren in Riesa mit "Z-Symbol"

Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist der Buchstabe "Z" in der Öffentlichkeit belastet. Nutzen ihn doch Anhänger Russlands, um ihre Zustimmung zum Krieg zum Ausdruck zu bringen. In Riesa haben Polizisten den Buchstaben in diesem Kontext jetzt an der Fensterscheibe einer Wohnung entdeckt Bei der Kontrolle hatten es die Beamten dann mit sogenannten Reichsbürgern zu tun.