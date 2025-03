Ab kommendem Montag kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Dresden und Leipzig erneut zu Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr. Grund dafür sind Bauarbeiten der DB InfraGO AG zur Modernisierung der Strecke, wie die Bahn am Donnerstag mitteilte. Vom 10. März bis zum 6. Juni 2025 müssen sich Fahrgäste demnach auf geänderte Fahrpläne und Ersatzverbindungen einstellen.

Von den Streckenänderungen sind laut Bahn sowohl Regional- als auch Fernverkehr betroffen. Der Regionalexpress RE50 werde montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 16 Uhr zwischen Dresden-Neustadt und Riesa ohne Halt umgeleitet. Dadurch entfallen die Halte in Glaubitz und Nünchritz während dieses Zeitraums.

Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden, sich frühzeitig über mögliche Fahrplanänderungen zu informieren und gegebenenfalls alternative Verbindungen zu prüfen. Für Menschen, die während der Bauarbeiten von oder nach Glaubitz und Nünchritz reisen möchten, werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Diese sollen zwischen Riesa, Glaubitz, Nünchritz und Großenhain verkehren. In Großenhain bestehe dann Anschluss an die Züge der Linien RE15, RE18 und RB31 in Richtung Dresden.