Erstmalig erwähnt wurde die Anlage im Jahr 1205. Im Jahr 1722 kaufte dann der sächsische Kanzler Heinrich Graf von Bünau das Anwesen. So entstand in den darauffolgenden Jahren auf den Grundmauern eines Klosters die Dreiflügelanlage im Barockstil, deren Bausubstanz bis heute weitgehend erhalten geblieben ist. Federführend für den Umbau war der Ratszimmermeister George Bähr, bekannt als Baumeister der Dresdner Frauenkirche. Von 1880 bis 1928 waren die Leipziger Kunstsammler Julius Harck und Fritz von Harck sowie von 1928 der Fabrikant Willi Böttger Besitzer des Schlosses. Ab 1945 war es in kommunalem Eigentum, danach im Privatbesitz. Die Weinberge in unmittelbarer Nähe werden bewirtschaftet.