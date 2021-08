Interesse von Beginn der Gruftöffnung an

Seit dem Dreißigjährigen Krieg hatten diese drei Familien ihre Toten in Grüften unter der Klosterkirche Riesa bestattet, darunter Säuglinge, Kinder, aber auch ältere Frauen und Männer. Im Jahr 1811 öffneten Familienangehörige Nebenkammern der Gruft. 14 Jahre später standen wieder Angehörige staunend in den Grabkammern. Auf einer der Infotafeln ist ein Foto der Kindersärge und Mumien aus dem Jahr 1923 abgebildet. Ich lese:

Sie sind alle wie verkalcht, alle Züge sind sichtbar, die Backen - Lippen Nase alles erhalten nur ganz weiß, vorzüglich schön sind die Kleider conserviert ... allein ich konnte mich ... eines gewissen Schauders nicht erwehren!* Curt Robert von Welck Tagebucheintrag vom 7. April 1825

*Zitat und Schreibweise gemäß Original-Tagebucheintrag

Zwar weckten die Riesaer Mumien jahrzehntelang das Interesse der Menschen, aber erst nach der Wende wurden sie wissenschaftlich untersucht. Seit 1974 kümmerte sich die Kirchgemeinde um die Mumien und Grüfte, es gab öffentliche Führungen in Riesa und einen Bericht im DDR-Fernsehen. Der ist als Schwarz-Weiß-Video in der Schau zu sehen. In den Filmsequenzen geht die Kamera ganz nah an die Mumien heran.



Neben mir sitzt ein etwa sechs Jahre alter Junge und sieht sich den Beitrag aus dem Deutschen-Rundfunk-Archiv mit an. Ich frage ihn, wie er findet, was er sieht. "Gruslig", sagt der Kleine und läuft zu seiner Familie hinüber, die gerade vor einem Schreibtisch steht.

"Bones" lässt grüßen

Auf dem Arbeitstisch liegen Gerätschaften von Anthropologen aus, wie sie auch für die Analyse der Mumien genutzt wurden: Messschieber, Schutzhandschuhe, Röhrchen, Erlenmeyerkolben, Listen für Knochenfunde und ein Laptop. Zwei Momente lang muss ich an die Krimi-Serie "Bones - Die Knochenjägerin" denken. An Dr. Brennan, die FBI-Agentin, die mit cooler Computertechnik, Spürsinn ihrer schrägen Kollegen und aufwändiger Pinzetten-Analyse in irgendwelchen Resten jedem Mörder und jeder Mörderin auf die Spur kam.



Das hier sieht rustikaler aus, aber auch nach viel Arbeit. An einer Infotafel erfahren wir Besucher, was die Rittergutsfamilien zu Lebzeiten alles gegessen haben. Die Wissenschaftler haben es anhand von Knochenproben herausgefunden: "Viel Fleisch und Milchprodukte", "auch Fisch stand auf dem Speiseplan", heißt es. Und: "Die Kinder wurden mindestens neun Monate lang gestillt, nicht zwangsläufig von der eigenen Mutter, sondern von Ammen."

Eine Wissenschaftlerin in Schutzausrüstung reinigt eine der mumifizierten Leichen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kämmerchen mit großer Wirkung

Neben vielen Details der wissenschaftlichen Analysen erfahre ich auch, welche religiösen Symbole und Beigaben in die Särge gelegt wurden und wie sich die Bestattungskultur insgesamt innerhalb der vergangenen drei Jahrhunderte verändert hat.

Gegen Ende des Rundgangs stoße ich auf eine weiße Kammer. An der Wand hängt ein Schild mit den Worten "Memento mori." (Bedenke, dass du sterben wirst/Bedenke den Tod, Anmerk. d. Autorin.) Ich gehe ins Kämmerchen hinein. Ganz allein stehe ich in einem limettengrün leuchtenden Raum vor drei LED-Kerzen und einer Fotocollage. Die Symbolbilder zeigen, wo Menschen heutzutage bestattet werden: auf kirchlichen oder kommunalen Friedhöfen, zur See, im Friedwald oder in der Luft. Mir gefällt diese stille Ecke. Die Ausstellungsmacher haben auf eine Tafel den Satz drucken lassen: "Der Tod ist an den Rand der Gesellschaft gerückt - und mit ihm auch das Bewusstsein, dass wir alle sterben müssen."

Das Totenkleid eines Kindes aus dem 17./18. Jahrhundert. Es ist ein helles Seidenkleid, das von Textilhistorikerinnen und Kleidungsexperten von Museen der Stadt Dresden aufwändig restauriert wurde. Bildrechte: Kathrin König

Beim Hinausgehen biegt vor mir eine Besucherin ins Museumscafé ab. Ich höre sie einen Kaffee bestellen. Ohne Zucker. Danach ist mir jetzt nicht. Ich entscheide mich auch gegen die bevorstehende Führung am Nachmittag. Stattdessen setze ich mich draußen auf eine Bank und atme tief durch. Und mitten in dieser neu gestalteten Grünlanlage denke ich an all die lieben Menschen, die ich schon in Aussegnungshallen, an Gräbern und auf einem Nordseekutter loslassen musste.

Fazit

Die Ausstellung ist interessant für alle, die sich Zeit beim Lesen und Betrachten von Exponaten und Beschreibungen nehmen wollen. Menschen, die Grusel-Showeffekte erwarten, wie man sie zuweilen in "Körperwelten"-Ausstellungen gesehen hat/sehen musste, werden enttäuscht sein. Zwangsläufig denkt man über sein Verhältnis zum Tod nach. Nach dem Gang Sdurch die Sonderausstellung im Erdgeschoss ist Gelegenheit, das Stadtmuseum auf den anderen beiden Etagen zu erkunden. Die sind liebevoll gestaltet und auf museumspädagogisch neuem Stand.