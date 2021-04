Ein Abwandern der Industrie in Regionen mit weniger Auflagen muss verhindert werden. Wir wollen ja nicht über den Wettbewerb ausgehebelt werden, der nicht in allen Ländern klimaneutrale Anstrengungen in gleichem Maße übernimmt.

Wie auch alle anderen Branchen muss sich die Stahlindustrie gemäß dem Green Deal bis zum Jahr 2050 klimaneutral aufstellen. Für die Stahlindustrie ist das eine besonders große Herausforderung, denn sie ist traditionell für einen großen Teil des CO₂-Ausstoßes verantwortlich. Auch die Stahlwerke Riesa arbeiten an einer klimafreundlichen Umstellung ihrer Produktionsverfahren. "In den vergangenen sechs Jahren ist es uns gelungen, die CO₂-Emissionen um 30 Prozent zu senken", erklärte der Riesaer Stahlwerkechef Dohr. Zudem werde in Zusammenarbeit mit der Abwärme des Stahlwerks Dampf erzeugt, der von einem naheliegenden Reifenwerk weiter verwendet würde.

In Sachsen sind nach Angaben der IG Metall etwa potenziell 1.600 Angestellte in der Metallindustrie von dem Green Deal und den avisierten ökologischen Umbau der Wirtschaft betroffen. "Oftmals wissen die Leute nicht, was der Green Deal sein soll und was das für Folgen für sie hat", sagte Ehly. Der Green Deal könne den Verlust aber auch den Gewinn von Arbeitsplätzen bedeuten. Politiker und Unternehmer müssten Arbeitnehmer von Beginn an in die ökologische Transformation einbeziehen, nur so könne vermieden werden, dass es "Verlierer" gebe.