Auch in Dresden sind weitere Stolpersteine zur Erinnerung an NS-Opfer verlegt worden. Zwei der Mini-Gedenkquader sind den jüdischen Geschwistern Gerda (1913-1933) und Richard Werner Loewenstein (1911-2007) gewidmet, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Sie wurden vor dem neuen Verwaltungsgebäude der Stadt in den Gehweg integriert.

An der Verlegung nahm auch der US-Generalkonsul in München, James Miller, teil, der ein Enkel von Richard Werner Loewenstein ist. Es bedeute seiner Familie "so viel, zu wissen, dass ihr Andenken hier in Dresden bewahrt wird", erklärte Miller. Das Erinnern an den Holocaust bleibe ein zentraler Bestandteil des Engagements für Demokratie und gegen Antisemitismus.