Wirtschaft Hohe Energiekosten: Stahlarbeiter demonstrieren bei Feralpi in Riesa

Die Herstellung von Stahl verschlingt große Mengen an Energie. Zwar kann auch dieser Industriezweig mit klimafreundlichem Strom versorgt werden, die Stahlwerke befürchten aber hohe Kosten. Um einen einheitlichen Preis für Industriestrom durchzusetzen, hat die Gewerkschaft IG Metall am Donnerstag zu Protesten in Riesa aufgerufen.