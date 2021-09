Im Tarifstreit beim Nudelhersteller Teigwaren Riesa ist weiter keine Einigung in Sicht. Nach Angaben des Unternehmens und der Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sind sich beide Seiten bei den jüngsten Verhandlungen in dieser Woche nicht einig geworden. Geschäftsführer Mike Hennig erklärte am Freitag, das Unternehmen habe ein Angebot mit Lohnerhöhungen in zwei Stufen vorgelegt und dieses auf Druck der Gewerkschaft hin noch einmal überarbeitet. Auch das sei jedoch abgelehnt worden.