"Für mich ist es ein Armutszeugnis", sagt Elfriede Zorn mit Tränen in den Augen, "dass in einem Land wie Deutschland hier draußen Leute stehen und betteln. Denn nichts anderes ist das." Zorn ist Koordinatorin der Tafel in Großenhain. Die Einrichtung wird von der Diakonie Meißen betrieben und hat an diesem Tag zum Tag der offenen Tür geladen. Um auf die Arbeit der Tafeln aufmerksam zu machen - und darauf, wie prekär die Lage derzeit ist.

Würden Sie sich mit einem Brot und einer Gurke zufrieden geben? Elfriede Zorn Koordinatorin Tafel Großenhain

Vor allem fehlt es an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und an Lebensmittelspenden. Sie brauche Wurst, Käse, Butter - Dinge, die die Leute aufs Brot schmieren könnten, sagt Elfriede Zorn. "Was nützt es, wenn ich den Leuten ein Brot, Brötchen und eine Gurke mitgebe? Würden Sie und ich uns damit zufrieden geben?"

Elfriede Zorn ist seit Jahren bei der Großenhainer Tafel aktiv. Für sie ist die Einrichtung ein "zweites Zuhause". Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

Rund 200 Menschen auf Tafel angewiesen

Zweimal in der Woche werden bei der Tafel in Großenhain Lebensmittel ausgegeben. Im Schnitt versorgt die Tafel rund 50 Haushalte mit etwa 200 Einzelpersonen, erzählt Tony Preibisch. Preibisch ist Projektkoordinator der Meißner Diakonie und damit für die Tafel mitverantwortlich. Er sieht einen steigenden Bedarf an Tafeln. Vor allem durch Corona und den Krieg in der Ukraine seien immer mehr Menschen auf Lebensmittelspenden angewiesen. Allerdings stünden davon immer weniger zur Verfügung.

Wir müssen immer mehr Menschen mit weniger Spenden versorgen. Tony Preibisch Diakonie Meißen

Tony Preibisch ist bei der Meißner Diakonie auch für die Tafeln verantwortlich. Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

Immer weniger Spenden