Nach mehr als drei Wochen Streik ist beim Nudelhersteller Teigwaren Riesa ein Tarifabschluss gelungen. Danach steigen die Stundenlöhne innerhalb der kommenden sieben Monate um einen Euro in der Stunde, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Mittwoch mitteilte. Für eine Vollzeitkraft bedeutet das etwa 170 Euro mehr im Monat. Die Einigung gelang am Dienstagabend, nachdem eine Mitarbeiterdelegation aus Riesa zur Eigentümerfamilie nach Baden-Württemberg gefahren war.