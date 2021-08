In der zweiten Streikwoche bei den Teigwaren Riesa hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Donnerstag einen sogenannten Solidaritätstag veranstaltet. "Verschiedene Unterstützer sind vorbeigekommen und haben mit uns das Gespräch gesucht", berichtet der Landesbezirkssekretär der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Olaf Klenke. So habe man unter anderem Besuch von Mitarbeitern aus dem ortsansässigen Stahlwerk und dem Ölwerk sowie von der IG Metall bekommen. Auch Politiker aus dem Bundestag, wie Dietmar Bartsch von den Linken und Susann Rüthrich von der SPD, waren den Angaben zufolge vor Ort.

"In anderen Lebensmittelbetrieben hat sich bereits gezeigt, dass Lohnerhöhungen möglich sind. Im Ölwerk von Cargill gibt es beispielsweise für die Mitarbeiter bis Ende 2022 insgesamt 358 Euro mehr Lohn pro Monat und beim Tiefkühlproduzenten Frosta in Lommatzsch sind es im gleichen Zeitraum 395 Euro pro Monat", verweist Klenke auf die Erfolge der NGG und fügt an: "Wir fordern bei den Teigwaren Riesa ebenfalls einen Schritt in diese Richtung. Das Unternehmen hat in der Corona-Krise sehr gut verdient. Jetzt sollen die Mitarbeiter auch etwas davon haben."