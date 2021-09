Im Tarifstreit bei der Teigwaren Riesa GmbH wollen sich die Beschäftigten direkt an die Eigentümerfamilie wenden. Wie die Gewerkschaft NGG mitteilte, wird eine Mitarbeiter-Delegation am Dienstag zur Eigentümerfamilie nach Trochtelfingen in Baden-Württemberg reisen. Dort liegt der Mutterunternehmen Alb-Gold.